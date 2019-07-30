Жители Карелии смогут пожаловаться на коррупцию прокурорам

В Карелии транспортная прокуратура проведет "горячую линию" по теме коррупции.

Первого августа, в четверг, карельская транспортная прокуратура будет проводить "горячую линию" по приему обращений граждан.

С 10 до 12 часов сотрудники прокуратуры по телефону будут собирать информацию о возможных фактах нарушений законодательства в сфере противодействия коррупции должностными лицами органов внутренних дел на транспорте, органов государственного контроля (надзора) в сфере транспорта и таможенных органов.

Телефоны "горячей линии": (8142) 71-46-41, и 79-38-41.