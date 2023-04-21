Жители Карелии смогут проверить легкие и измерить основные физические параметры

Акция, приуроченная к Неделе профилактики рака лёгких, проходит с 26 по 30 июня в Петрозаводске.

Как сообщили в паблике Городской поликлиники № 1, в мобильном комплексе Республиканского противотуберкулёзного диспансера на этой неделе каждый сможет сделать флюорографию и пройти экспресс-диагностику своего здоровья: измерить основные физические параметры, а также артериальное и внутриглазное давление.

Помимо этого, желающие смогут заполнить анкету по диспансеризации и получить буклеты и листовки по коррекции факторов риска неинфекционных заболеваний и здоровому образу жизни.

Место проведения: площадка у ТРК «ЛОТОС PLAZA» напротив парка аттракционов. Время работы: с 10.30 до 15.00. В паблике напомнили, что с собой необходимо иметь паспорт.