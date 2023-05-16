Жители Карелии смогут расспросить ответственных чиновников о программе расселения аварийного жилья

В Мистрое Карелии пройдет горячая линия, в частности, посвященная расселению аварийного жилья.

В четверг, 25 мая, с 16.00 до 17.00 в министерстве строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики республики будет работать горячая линия.



Жители региона смогут задать специалистам министерства вопросы о капитальном ремонте общего имущества в многоквартирных домах, программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда по номеру телефона: 8 (814-2) 78-51-57.