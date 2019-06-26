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Новости. Экономика
13:59, 26 Июня 2019
фото: Linus Hoffman / Yle

Жители Карелии смогут улететь в Грузию через Финляндию

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Соседняя страна откроет прямое авиасообщение с Грузией.

На фоне ухудшения российско-грузинских отношений, которое уже привело к введению президентом РФ Путиным запрета на полеты в Грузию российских авиакомпаний и грузинских в Россию, в Финляндии собираются открыть прямое авиасообщение с бывшей советской республикой. Как отмечает финская телекомпания Yle, рейсы в Грузию запустит венгерский лоукостер Wizz Air. Открытие прямого сообщения между Финляндией и Грузией намечено на лето 2020 года.

Планируется, что самолеты Wizz Air полетят в Грузию из города Турку. На первом этапе рейсы из Турку в грузинский город Кутаиси будут выполняться дважды в неделю. Это означает, что в следующем году у жителей Карелии появится возможность довольно бюджетно добраться до Грузии через соседнюю с ними страну.      

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Комментарии

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Leopol'd
2019-06-26 15:16:14
Прочитал комментарии любителей скрепов, умилился.
Со времен басен Крылова, с его "виноград зелен" ничего не меняется.
Кому надо - доберутся, кто не хочет в Грузию - и раньше не летал.
А поддакивать политическим играм (обеих сторон) - себя не уважать.
Изя
2019-06-26 14:50:25
Ну как же мы любим со всеми воевать , ругаться . Просто жить , и созидать совсем разучились . Везде нужен враг (((( :)
кир
2019-06-26 14:31:21
Реклама. Быстро доставим в недружественную страну. Нам это надо? Пусть там живут без наших денег.
Серый
2019-06-26 15:59:10
кир, не надо быть жадным :)
zanoza
2019-06-26 14:17:07
А нам оно надо в Грузию лететь? Пусть научатся уважать Россию и россиян!
Серый
2019-06-26 16:00:06
zanoza, Россиян они уважают, между прочим. Особенно, если они с баблом приезжают.
Гость
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