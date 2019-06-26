Жители Карелии смогут улететь в Грузию через Финляндию

Соседняя страна откроет прямое авиасообщение с Грузией.

На фоне ухудшения российско-грузинских отношений, которое уже привело к введению президентом РФ Путиным запрета на полеты в Грузию российских авиакомпаний и грузинских в Россию, в Финляндии собираются открыть прямое авиасообщение с бывшей советской республикой. Как отмечает финская телекомпания Yle, рейсы в Грузию запустит венгерский лоукостер Wizz Air. Открытие прямого сообщения между Финляндией и Грузией намечено на лето 2020 года.

Планируется, что самолеты Wizz Air полетят в Грузию из города Турку. На первом этапе рейсы из Турку в грузинский город Кутаиси будут выполняться дважды в неделю. Это означает, что в следующем году у жителей Карелии появится возможность довольно бюджетно добраться до Грузии через соседнюю с ними страну.