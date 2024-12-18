Жители Карелии смогут узнать о судьбе титульного языка региона во время онлайн-конференции

Она пройдет сегодня в соцсетях.

Сегодня в 19.00 в прямом эфире паблика «Такие дела» можно будет увидеть и послушать видеоконференцию, посвященную исчезающим языкам и народам России. Об этом сообщили в паблике KARJALAN KIELEN KODI / ДОМ КАРЕЛЬСКОГО ЯЗЫКА.

О положении карельского языка расскажет член СУСК, член правления Дома карельского языка Наталья Антонова. Также во время видеоконференции расскажут, как умирает язык и что происходит с его носителем, у которого меняется восприятие мира. Кроме того, ученые объяснят, что нужно делать для сохранения умирающих языков, какие технологии и средства коммуникации применять. Посмотреть видеоконференцию можно по ссылке.