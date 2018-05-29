Жители Карелии смогут узнать о выплатах пенсии по "горячей линии"

Сегодня Пенсионный фонд Карелии проводит "горячую линию" для своих клиентов.

29 мая, во вторник, в отделении Пенсионного фонда России по республике Карелия состоится "горячая линия" по вопросам выплаты пенсий, сообщает пресс-служба ПФР по РК.

Начальник Центра по выплате пенсий и обработке информации Пенсионного фонда России в республике Карелия Мария Юрьян ответит на вопросы клиентов фонда.

В ПФР готовы рассказать жителям Карелии о перечислении пенсий и иных социальных выплатах.

Для того, чтобы задать вопрос сотруднику Пенсионного фонда, необходимо позвонить с 11.00 до 13.00 по телефону в Петрозаводске: (814-2) 79-55-00.