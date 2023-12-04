Жители Карелии собрали средства на тепловизор для бойцов СВО

Благотворительный фонд «Живой город» организовал сбор средств на покупку техники по инициативе профсоюзов Костомукши

Волонтеры Благотворительного Фонда «Живой Город» собрали необходимые средства и приобрели тепловизор для бойцов, которые служат в зоне СВО. Сбор средств был организован по инициативе председателя профсоюзной организации «Карельский окатыш» Сергея Соболева. Об этом рассказали в группе благотворительного фонда в соцсетях.

«Большое спасибо всем жителям нашего города, и не только Костомукши. Я знаю, откликнулось много народа, и я, если честно, удивлен такой поддержке. Этот тепловизор нам очень пригодится, будет служить верой и правдой», – сказал один из бойцов из Карелии.

Вместе с тепловизором из Костомукши передали и другие, не менее значимые для военнослужащих предметы, созданные волонтерами. Среди них сиденья-пятиточечники, носилки, а также маскировочные сети, производимые в рамках акции «Сети Победы».