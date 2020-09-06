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Жители Карелии сократили расходы на товары и услуги из-за коронавируса

Новости. Общество
10:34, 07 Сентября 2020
фото: © Артем Геодакян/ТАСС
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Жители Карелии в первом полугодии сократили свои расходы на 2,5% из-за карантинных ограничений, вызванных пандемией коронавируса.

Такой вывод содержится в отчете Карелиястата "Денежные доходы и расходы населения Республики Карелия в январе-июне 2020 года".

"В I полугодии 2020 года денежные расходы населения составили 100,4 млрд. рублей. В период карантинных ограничений они снизились на 2,5%, что в большей мере отразилось в расходах на покупку товаров и оплату услуг", - говорится в отчете.

Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Вася
2020-09-07 11:18:05
Выдать кружевные труселя
Вася
2020-09-07 11:16:45
Совсем никаких ништяков?
Вася
2020-09-07 11:14:35
И хто же так там все довел до этого?
кир
2020-09-07 10:41:51
Не голодают.
Вася
2020-09-07 11:21:57
кир, У вас и выборов не будет, скачи выше.
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