Жители Карелии сократили расходы на товары и услуги из-за коронавируса

Жители Карелии в первом полугодии сократили свои расходы на 2,5% из-за карантинных ограничений, вызванных пандемией коронавируса.

Такой вывод содержится в отчете Карелиястата "Денежные доходы и расходы населения Республики Карелия в январе-июне 2020 года".

"В I полугодии 2020 года денежные расходы населения составили 100,4 млрд. рублей. В период карантинных ограничений они снизились на 2,5%, что в большей мере отразилось в расходах на покупку товаров и оплату услуг", - говорится в отчете. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".