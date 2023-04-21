Жители Карелии составили топ-10 любимых блюд родом из нашей республики

Глава республиканского Минэка в своем telegram-канале подвел итоги онлайн-проекта топ-10 карельских блюд.
Министр экономического развития и промышленности Карелии Олег Ермолаев в своем telegram-канале подвел итоги онлайн-проекта топ-10 карельских блюд.
По итогам голосования сформирован рейтинг блюд, которые нужно обязательно попробовать гостям Карелии, сообщает пресс-служба регионального Минэка
1 место. Калитки
2 место. Настойка «Карельский бальзам»
3 место. Морошка
4 место. Лохикейтто
5 место. Ряпушка
6 место. Карельская форель
7 место. Мясо по-петровски
8 место. Иван-чай
9 место. Пельмени с форелью
10 место. Сульчины
«По результатам рейтинга организациям общественного питания будут направлены рекомендации. Рестораторы и шеф-повара региона смогут формировать меню с учетом рейтинга и чаще радовать гостей и жителей региона блюдами традиционной и современной карельской кухни», - написал Олег Ермолаев.
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