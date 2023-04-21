Жители Карелии составили топ-10 любимых блюд родом из нашей республики

Глава республиканского Минэка в своем telegram-канале подвел итоги онлайн-проекта топ-10 карельских блюд.

Министр экономического развития и промышленности Карелии Олег Ермолаев в своем telegram-канале подвел итоги онлайн-проекта топ-10 карельских блюд.



По итогам голосования сформирован рейтинг блюд, которые нужно обязательно попробовать гостям Карелии, сообщает пресс-служба регионального Минэка



1 место. Калитки



2 место. Настойка «Карельский бальзам»



3 место. Морошка



4 место. Лохикейтто



5 место. Ряпушка



6 место. Карельская форель



7 место. Мясо по-петровски



8 место. Иван-чай



9 место. Пельмени с форелью



10 место. Сульчины



«По результатам рейтинга организациям общественного питания будут направлены рекомендации. Рестораторы и шеф-повара региона смогут формировать меню с учетом рейтинга и чаще радовать гостей и жителей региона блюдами традиционной и современной карельской кухни», - написал Олег Ермолаев.