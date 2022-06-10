Жители Карелии совершают набеги на сетевые магазины

В Олонце, Сортавале и Медвежьегорске росгвардейцы задержали нескольких покупателей, пытавшихся пронести продукты мимо кассы.

По сообщению Управления Росгвардии по Карелии, сотрудники районных отделов вневедомственной охраны получили вызовы о срабатывании тревожных кнопок в нескольких сетевых магазинах республики.

В Олонце представители торгового заведения пояснили прибывшим на место вызова росгвардейцам, что двое неизвестных пытались украсть товар стоимостью около 1000 рублей. Сотрудники Росгвардии задержали нарушителей – ими оказались 37-летняя женщина и ее 39-летний приятель. В Сортавале был задержан 30-летний мужчина, который также попался на попытке хищения товара. А в Медвежьегорске группа задержания выезжала в сетевой магазин на улице Карла Маркса в связи с порчей продуктов – там был задержан 32-летний посетитель.

Все задержанные были переданы полиции для дальнейшего разбирательства.

Ранее сообщалось, более 400 выездов за неделю выполнили росгвардейцы Карелии.