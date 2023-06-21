Жители Карелии, спасая свои деньги, перевели неизвестным более 1,5 миллиона рублей

Очередные жители республики стали жертвами аферистов, сообщили в МВД региона.

В полицию Петрозаводска обратился 51-летний мужчина. Накануне ему позвонил неизвестный, представившийся правоохранителем и сообщивший, что неизвестные пытаются оформить на петрозаводчанина кредит. Затем в течении дня ему звонили то с «банка», то из «полиции», убеждая оформить кредит и перевести деньги на безопасный счет. Мужчина так и сделала — оформил заем на 700 тысяч рублей, добавил свои сбережения и перевел на продиктованный счет 940 тысяч рублей.

На следующий день он позвонил, уточняя сроки возврата денег. Но лжебанкиры просто сказали, что обманули его. Петрозаводчанин обратился в полицию.

В похожей ситуации оказалась 51-летняя жительница поселка Лоухи. Ее тоже напугали якобы взятым на ее имя кредитом, убедив установить на телефон стороннюю программу. С ее помощью аферисты удаленно оформили кредит на женщину и сняли у нее 640 тысяч рублей.

По первому делу возбуждено уголовное дело. По второму — проводится проверка.