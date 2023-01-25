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Жители Карелии сплели «Сети Победы» для артиллеристов

Новости. Общество
09:49, 13 Февраля 2023
фото: Фонд "Живой город"/ВК

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Волонтеры из благотворительного фонда «Живой город» продолжают плести маскировочные сети для участников СВО.

Новая партия продукции, изготовленная волонтерами Карелии в рамках акции «Сети Победы», отправится в подразделения артиллеристов. Ранее маскировочными сетями снабдили росгвардейцев и пограничников. Об этом сообщила председатель благотворительного фонда «Живой город» Оксана Шаманская.

«Бойцы говорят, что это одна из самых востребованных вещей. «Сети Победы», которыми укрывают блиндажи, — это спасенные жизни, спасенные единицы техники. А их сегодня в зоне СВО не хватает», - отметила Шаманская.

Председатель Фонда рассказала, что проект «Сети Победы» — это детище руководителя патриотического направления «Доброцентра» Максима Куцина. Он отвечает за акцию вместе с Татьяной Добродеевой (педагог, активист, соучредитель АНО «Прялка»). В Костомукше сегодня плетут сети как пенсионеры-волонтеры, так и студенты и преподаватели колледжа.

«Нас поддерживают с этой акцией не только в Костомукше. Из Петрозаводска передают ткань, чтобы мы могли ее использовать. Мы принимаем от населения нитки, но не хватает именно ткани цвета хаки. Ведь сети плетем из нитей определенной толщины, а затем сверху навязываем на них ленты. Поэтому что-то мы закупаем, что-то люди приносят. Иногда магазины отзываются — передают ткань.

Надеемся, что скоро сможем больше сетей передавать в зону СВО. После того, как мы съездили в Калевальский район, рассказывали о работе фонда, акции «Сети Победы», местные жители готовы присоединиться к акции. Будем плести вместе», - поделилась Оксана Шаманская.

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