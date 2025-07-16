Жители Карелии стали активнее учить армянский и арабский языки

Стало известно какие языки стали больше интересовать жителей Карелии.

Жители Карелии стали активнее изучать армянский и арабский языки. По данным аналитиков «Авито Услуг», изучили, как в первом полугодии 2025 года вырос спрос на услуги репетиторов и языковых школ.

По данным специалистов, английский остается самым популярным для изучения в Карелии и Северо-Западном федеральном округе.

Активно растет спрос на армянский язык — его за последний год ищут на 60% чаще по сравнению с первым полугодием 2024 года.

Второй по популярности — арабский. Спрос на него за последний год увеличился на 23%. Третье место у французского языка: интерес к нему вырос на 12%.

В пятерку самых популярных языков также вошли корейский (+11%) и испанский (+3%).

В первой половине этого года на 81% вырос спрос на переводчиков, а на 25% — спрос на преподавателей. Знание английского языка стали упоминать в вакансиях специалистов по закупкам на 23% чаще.

На втором месте по востребованности среди иностранных языков у работодателей — китайский. Он указан в 10% вакансий, содержащих упоминания языков.