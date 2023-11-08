Жители Карелии стали активней искать работу в преддверии зимы

Эксперты hh.ru проанализировали рынок труда по итогам октября.

Эксперты hh.ru выяснили, что жители Карелии стали активней выходить на рынок труда и откликаться на вакансии. В октябре рынок труда наполнился 11 тысячами кандидатов с лишним. Это на 4% больше, чем месяц назад.

Самыми активными оказались представители сферы стратегии и инвестиций - число новых резюме выросло на 15% относительно прошлого месяца; транспорта и логистики (+9%), а также рабочий персонал (+5%).



В последнем остро нуждается местный бизнес, заявили в hh.ru.

Также стали чаще искать работу работники сферы безопасности, сельского хозяйства и обслуживающий персонал: официанты, администраторы и так далее.



Увеличили активность соискатели из сферы строительства, закупок, управления персоналом. Сферы, где активность соискателей за месяц стала меньше – это область медицины и фармацевтики (-6% резюме за месяц), страхования (-5%), автобизнеса (-2%), искусства и развлечений (-1%).

При этом, на рынок труда стали чаще выходить молодые соискатели в возрасте от 18 до 24 лет. Число резюме от них за месяц увеличилось на 54%. Такая активность традиционно связана с поиском подработки ближе к новогодним каникулам, заметили специалисты hh.ru.



Отметим, HeadHunter (или hh.ru) — крупнейшая российская компания интернет-рекрутмента, развивающая бизнес в России, Белоруссии, Казахстане. Клиентами HeadHunter являются свыше 515 тысяч компаний.