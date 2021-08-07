Жители Карелии стали больше покупать премиальные смартфоны с большим объемом памяти

В 2021 году в Карелии на треть вырос спрос на смартфоны Apple.

Топ самых покупаемых смартфонов в Карелии возглавил Apple iPhone 11 128 ГБ. А продажи Honor и Huawei в регионе упали.

По оценке аналитиков МТС, российский рынок смартфонов стремительно меняется за счёт растущей популярности премиальных моделей. Сегмент смартфонов до 20 000 рублей в абсолютных значениях упал на 26%, в то время как количество проданных девайсов стоимостью от 50 000 рублей увеличилось в два раза.

Так, в лидеры самых востребованных смартфонов в Карелии впервые за долгое время вышли модели от Apple. iPhone 11 на 128 ГБ стал самым продаваемым устройством в январе–июне 2021 года как в России, так и в регионе. В то же время, спрос на китайские модели от Honor и Huawei снизился на 87% и 78% cсоответственно. По оценке экспертов, на это повлияло с ограничение доступа к сервисам Google. Упал в регионе спрос на модели Xiaomi на 30%. А вот интерес к гаджетам Samsung остался на уровне 2020 года.

Самый заметный тренд первой половины 2021 года — увеличение объёма встроенной памяти. В январе–июне 2020 года наибольшей популярностью пользовались смартфоны с накопителем на 32 ГБ. В первом полугодии 2021 года спрос сместился в пользу гаджетов с 64 и 128 ГБ — они заняли 32% и 30% рынка соответственно. Четверть рынка занимают устройства с 32 ГБ, девайсы с 16 ГБ выбирают в 5% случаев, а с 256 ГБ и более крупным размером памяти — в 5%.

Рост популярности смартфонов с большим накопителем памяти связан с тем, что объем памяти меньше 32 ГБ перестал быть достаточным для комфортного использования девайсов. Растет количество популярных приложений и их функционал, в результате чего они стали занимать больше места в устройствах. Кроме того, копится всё больше фотографий, видео и других данных, которые переносятся со старых гаджетов при покупке новой модели.

Топ-5 телефонов в Карелии выглядит так:

• Apple iPhone 11 128 ГБ

• Apple iPhone 11 64 ГБ

• Samsung A022 Galaxy 32 ГБ

• Samsung Galaxy A01 16 ГБ

• Samsung Galaxy A12 64 ГБ

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