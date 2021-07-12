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Жители Карелии стали чаще брать ипотеку для покупки жилья на вторичном рынке

Новости. Экономика
14:28, 13 Июля 2021
фото: © РИА Новости / Алексей Филиппов

В Карелии число выданных ипотечных кредитов для приобретения жилья на вторичном рынке выросло по сравнению с прошлым годом на 40 процентов.

Об этом сообщил сегодня, 13 июля, глава Минстроя республики Виктор Россыпнов в ходе онлайн-совещания «Важная тема», посвященного вопросам расселения аварийного фонда и жилищного строительства.

По данным министра, на 1 июня всего выдано 3284 ипотечных кредита. Это почти на четверть (24 процента) больше, чем в прошлом году. Но рост отмечен прежде всего на ипотеку на вторичный рынок.  Из 3284 кредитов первичный рынок занимает 776 кредитов (рост всего 8 процентов к прошлому году), а «вторичка» — 2508 кредитов (рост 40 процентов).

«Отчасти это объясняется тем, что ипотечные кредиты выдаются, когда на рынок выходят новые проекты. Застройщик объявляет старт продаж и, соответственно, идет рост числа кредитов. В первом полугодии у нас таких проектов было немного. В результате не под что было брать ипотеку. Люди стали покупать квартиры на вторичном рынке. Вероятно, рост цен повлиял на торопливость в принятии решений по приобретению жилья», — отметил Виктор Россыпнов.

Глава Минстроя республики сообщил, что средняя ставка по ипотеке сейчас составляет 7,2 процента, средний срок кредита — 18,9 лет, средняя сумма кредита — 2,3 млн рублей.

Министр напомнил, что с 1 июля продлено действие льготной ипотеки еще на год. Процентная ставка повышена до 7 процентов, максимальная сумма может составлять до 3 млн рублей. Кроме того, расширена программа семейной ипотеки.

«Всего, по информации Сбербанка, за полгода льготных ипотечных займов выдано более 520 по ставке 6,5 процентов и 60 льготных ипотечных кредитов в рамках программы семейной ипотеки», — рассказал Виктор Россыпнов.

Озвучил министр строительства, ЖКХ и энергетики региона и статистику по росту цен за 1 кв. м. За полгода он составил 7,83 процента. Средняя цена одного кв. м. в первом квартале 2021 года в республике была на уровне 54 тысяч 600 рублей.

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