Реклама
Что искали жители Карелии в интернете в сентябре?
11.10.2022 12:15
Архитектура будущего: каким будет новый район Петрозаводска
15.11.2022 16:43
Путин поручил в январе провести индексацию зарплат бюджетников
30.11.2022 20:30

Жители Карелии стали чаще ремонтировать цифровую технику

Новости. Общество
13:26, 01 Декабря 2022
фото: © Vlad Teodor / shutterstock

Новости партнеров

Жители Карелии стали реже менять смартфоны и чаще отдавать предпочтение ремонту своего имущества.

Аналитики МТС Банка и маркетплейса услуг YouDo.com провели совместное исследование рынка ремонта бытовой техники, электроники и вещей. В 2022 году жители Карелии стали реже менять смартфоны и чаще отдавать предпочтение ремонту своего имущества — увеличился спрос на услуги восстановления гаджетов, мебели, одежды и обуви.  

По данным Big Data МТС, средний срок владения смартфоном в 2022 году вырос на 6%. Время использования гаджетов растет последние несколько лет. К этому привела смена пользовательских привычек — петрозаводчане стали чаще покупать более дорогие устройства, которые не теряют своей актуальности на протяжении трех-четырех лет.

В результате растет спрос и на услуги по ремонту мобильных гаджетов. Тренд подтверждает и YouDo.com: по статистике маркетплейса, спрос на услуги ремонта цифровой техники в 2022 году увеличился на 16%. В этом году чаще всего пользователи обращаются за услугами замены экрана смартфона, ремонта монитора или умных устройств.

Кроме того, по данным аналитиков МТС Банка, за первые 10 месяцев 2022 года по сравнению с январем-октябрем 2021 года, траты россиян на услуги по ремонту одежды выросли на 6%, обуви — на 7%, на химчистку одежды и мебели — на 32%. Спрос на ремонт компьютерной техники вырос на 20% в денежном выражении, бытовой — на 11%.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
25.11.2022, 15:55
«Дети плакали, пассажиры кричали» — шок-поездку устроил водитель автобуса в Петрозаводске
25.11.2022, 16:39
Стало известно, кто погиб в страшном ДТП под Петрозаводском
27.11.2022, 14:44
Военком Петрозаводска рассказал о сложностях призывной кампании
25.11.2022, 09:23
Гражданин России и Финляндии рискнул свободой ради пенсии за службу в районах Крайнего Севера
30.11.2022, 06:40
Главврач Перинатального центра Карелии добровольно ушел на службу в зону спецоперации
24.11.2022, 15:17
Пришелец на ледяных лапах приполз в поселок Карелии (ФОТО)

Чтиво

Сегодня 12:16
Личное мнение
Вадим Маркелов: «Направо пойдешь — коня потеряешь, налево пойдешь — головы лишишься»
Известный предприниматель Карелии Вадим Маркелов прокомментировал претензии к одной из его компаний со стороны налоговой и прокуратуры.
Человек с другой планеты
29.11.2022 11:10
Клиника «Кивач» стала победителем премии правительства России в области качества
14.11.2022 15:09
архив чтиво

Медиа

В Петрозаводске прошли соревнования по художественной гимнастике «Узоры Карелии-2022».
24.10.2022 15:48
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.