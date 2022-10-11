Жители Карелии стали чаще ремонтировать цифровую технику

Жители Карелии стали реже менять смартфоны и чаще отдавать предпочтение ремонту своего имущества.

Аналитики МТС Банка и маркетплейса услуг YouDo.com провели совместное исследование рынка ремонта бытовой техники, электроники и вещей. В 2022 году жители Карелии стали реже менять смартфоны и чаще отдавать предпочтение ремонту своего имущества — увеличился спрос на услуги восстановления гаджетов, мебели, одежды и обуви.

По данным Big Data МТС, средний срок владения смартфоном в 2022 году вырос на 6%. Время использования гаджетов растет последние несколько лет. К этому привела смена пользовательских привычек — петрозаводчане стали чаще покупать более дорогие устройства, которые не теряют своей актуальности на протяжении трех-четырех лет.

В результате растет спрос и на услуги по ремонту мобильных гаджетов. Тренд подтверждает и YouDo.com: по статистике маркетплейса, спрос на услуги ремонта цифровой техники в 2022 году увеличился на 16%. В этом году чаще всего пользователи обращаются за услугами замены экрана смартфона, ремонта монитора или умных устройств.

Кроме того, по данным аналитиков МТС Банка, за первые 10 месяцев 2022 года по сравнению с январем-октябрем 2021 года, траты россиян на услуги по ремонту одежды выросли на 6%, обуви — на 7%, на химчистку одежды и мебели — на 32%. Спрос на ремонт компьютерной техники вырос на 20% в денежном выражении, бытовой — на 11%.