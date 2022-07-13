Жители Карелии стали экономить на промтоварах, но гораздо больше тратить на алкоголь

Расходы жителей Карелии на покупку алкоголя за последние пять лет выросли на фоне сокращения затрат на непродовольственные товары.

Это следует из данных Карелиястата о составе расходов домохозяйств в регионе за 2010–2021 годы.

За этот период, в том числе, за последние пять лет карельские семьи стали тратить больше денег на питание и услуги.

В среднем на каждого члена семьи в 2021 году расходы на питание составили 7046 рублей в месяц. Это на 8,2% больше, чем пять лет назад. Затраты на услуги выросли на 30,8% и достигли 5279 рублей на человека.

Резко увеличились расходы на алкоголь — до 506 рублей на человека в месяц. Это на 39% больше, чем пять лет назад.

На фоне роста всех этих затрат, жители Карелии стали экономить на покупке непродовольственных товаров. К 2021 году население сократило расходы на эти цели более чем на 20% — до 6017 рублей на человека в месяц.