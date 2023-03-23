Жители Карелии стали меньше снимать с банковских карт наличные

Ежегодный объем безналичной оплаты достиг в республике 117,5 миллиарда рублей.

В 2022 году в банкоматах Карелии снимали наличные 7,6 миллиона раз, что на 9,3% меньше, чем в предыдущем году. При этом, как сообщили в Центральном банке России, владельцы карт снимали в среднем 12,9 тысячи рублей за одну операцию.

Как отметил управляющий Национальным банком по Республике Карелия Вадим Чекан, показатели снятия наличных денег снижаются в регионе не первый год, а безналичные платежи, наоборот, растут. В прошлом году количество и объем транзакций по безналичной оплате товаров и услуг увеличились в Карелии на 4% и 6,1% cоответственно. Держатели карт совершили 149 миллионов таких операций, а годовой объем безналичной оплаты достиг в республике 117,5 миллиарда рублей.