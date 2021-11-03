Жители Карелии стали покупать меньше продуктов местного производства, считают в правительстве

Производство пищевых продуктов в Карелии сократилось в 2021 году, в том числе, из-за падения спроса со стороны покупателей.

Такая оценка ситуации в отрасли содержится в отчете правительства о социально-экономическом развитии Карелии, который поступил в парламент вместе с проектом бюджета.

Согласно документу, в январе–августе 2021 года производство пищевых продуктов сократилось на 10,9% к уровню аналогичного периода 2020 года.

Это объясняется снижением производства молока жидкого обработанного (включая молоко для детского питания), сливочного масла, колбасных изделий, хлеба и хлебобулочных изделий, рыбных переработанных и консервированных продуктов.

«Такая ситуация обусловлена, в основном, высокой конкуренцией со стороны более дешевой продукции, завозимой из других регионов, а также снижением потребительского спроса на продукцию местных производителей», — сказано в документе.

Тем не менее, по итогам года правительство ожидает увеличение производства пищевых продуктов на 0,8% по сравнению с 2020 годом.