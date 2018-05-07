Жители Карелии стали реже переезжать в другие регионы

Миграционная убыль в Карелии из-за отъезда населения в другие регионы России в I квартале составила 216 человек – это почти в 2 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Наиболее привлекательным для жителей республики остается Северо-Западный федеральный округ (миграционная убыль составила 218 человек), особенно Санкт-Петербург – 162 человека, Ленинградская область – 138 человек, сообщают "Вести Карелии".

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