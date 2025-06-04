Жители Карелии стали жертвами мошенников при покупке товаров в интернете

Жителей разных районов республики обманули по схожей схеме.

В Карелии зафиксировано несколько мошенничеств при покупке товаров в сети. Все эти случаи объединяет одно: «продавцы» создали видимость реальности сделки, взяли предоплату и исчезли. В полиции рассказали подробности.

42-летний житель Петрозаводска хотел купить мотоцикл через соцсети. После переговоров с продавцом он перевел 240 тысяч рублей в качестве предоплаты, а затем еще 360 тысяч за доставку товара из-за границы. В итоге мужчина потерял 600 тысяч рублей, а мотоцикл так и не получил.

20-летний парень из Петрозаводска попался на уловку мошенников при покупке запчасти для мотоцикла. Он перевел 7 900 рублей, но трек-номер посылки оказался поддельным, а товар так и не был отправлен.

50-летний житель города Сортавала перевел 44 тысячи рублей за лодочный мотор. Продавец пропал после получения денег. А 30-летняя жительниц, а Медвежьегорского района лишилась 6 500 рублей, когда попыталась купить стиральную машину в соцсети.

По всем фактам проводятся проверки, возбуждены уголовные дела.