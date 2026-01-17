Жители Карелии стали жертвами мошенников в первые дни наступившего года

Как в начале января, так и в преддверии праздников в полицию разных районов республики поступили заявления от местных жителей, понесших денежные потери из-за обмана.

В МВД Карелии рассказали о схемах, с которыми столкнулись потерпевшие.

Встречающаяся достаточно редко уловка мошенников настигла 37-летнего гражданина, обратившегося в полицию Петрозаводска. После того, как мужчина сдал свой автомобиль в автосервис, с ним связался мастер и сообщил, что для починки требуются дополнительные детали общей стоимостью 55 500 рублей. Нужную сумму заявитель перечислил по указанному номеру телефона. Однако позже выяснилось, что новые детали вовсе не требовались, а звонивший оказался аферистом — к автосервису он не имел никакого отношения. Возбуждено уголовное дело.

В чат-боте мессенджера 62-летнему жителю столицы республики написал неизвестный и предложил заработать на инвестициях. Гражданин согласился и стал действовать, руководствуясь чужими указаниями. Местный житель перевёл на сторонние счета 132 000 рублей, но обещанной прибыли это не принесло. По данному факту также возбуждено уголовное дело о мошенничестве, совершённом с причинением значительного ущерба гражданину.

Намного больше потеряли две ровесницы из Кондопоги, обратившиеся в местную полицию в канун Нового года.

Обманутая по аналогичной схеме с инвестициями 54-летняя заявительница несколько месяцев переводила деньги на неизвестные счета. Для вывода прибыли наставники-инвесторы убедили женщину в необходимости воспользоваться счетами человека, не причастного к бирже. Она обратилась к своей знакомой за помощью. Получив доступ к её личным кабинетам банков, гражданка, действуя под чужим руководством, перевела на неустановленные счета деньги знакомой — 735 000 рублей. Но это не помогло получить ненастоящий заработок. К моменту, когда кондопожанка всё-таки осознала, что фондовая биржа — подделка аферистов, она успела отдать им крупную сумму. Общий ущерб составил без малого 1 157 000 рублей. Проводится проверка.

Под другим предлогом был обманут 19-летний житель посёлка Лоухи. В мессенджере неизвестный предложил ему скидку 70% для закупки товаров на маркетплейсе. Затем неустановленные лица, используя различные уловки, в ходе общения с юношей убедили его оформить кредит в одном из банков и перевести заёмные средства на указанные счета. Мошенники обманным путём выманили у молодого человека 500 000 рублей. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве, совершённом в крупном размере.

Полиция Карелии предупреждает: злоумышленники могут представиться кем угодно, но главная их цель — хищение денежных средств. Не доверяйте неустановленным лицам. Всегда сохраняйте бдительность и проверяйте информацию.

Ранее мы рассказывали, что полиция вычислила мошенника, который обманул жителя Карелии.