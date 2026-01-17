РЕКЛАМА
Реклама на сайте
Кинотетрис
«Марти Великолепный»: жизнь как пинг-понг, или трагикомедия о спортсмене-авантюристе
16 января, 18:00 Статьи
Обществоведение
Туристический налог в Карелии планируется взимать и с гостевых домов
16 января, 16:42 Статьи
Обществоведение
«Я просто психанула на себя»: как минута слабости принесла славу блогеру из Костомукши
15 января, 16:59 Статьи
Новости

Системе охлаждения мобильного катка на площади Кирова в Петрозаводске потребовался ремонт

14:16

Уголовное дело возбудили после истории с подвозом школьника в деревне Виданы

13:46

Двухэтажный дом полностью сгорел в Муезерском районе

13:01

Ситуацию с теплоснабжением на Кукковке держат на контроле городские власти

12:20

Без тепла на Кукковке остались жители 210 домов и воспитанники Кадетского училища

11:48

Жители десятков домов на Кукковке остались без тепла и горячей воды из-за аварии на сетях

11:15

Международный день снега сегодня отметят на трассе «Фонтаны»

10:02

Оценку за поведение могут ввести во всех российских школах с 1 сентября 2026 года

09:46

Жители Карелии стали жертвами мошенников в первые дни наступившего года

09:11

Карельская спортсменка вошла в пятёрку лучших на Всероссийских соревнованиях по биатлону

08:31

Правительство утвердило время ожидания скорой помощи

08:01

Жителей Карелии приглашают на арктический снежный фестиваль «Тропами Метсолы»

00:11

Главные новости сегодняшнего дня

22:20

Более 400 человек вышли на старт фестиваля «На лыжи!» в Карелии

20:01

Жительница Карелии родила своего четвёртого ребёнка в машине скорой помощи

19:01

Самолёт более часа кружил над Ладожским озером

18:01

Соревнования «Кубок надежды», Чемпионат и Первенство по художественной гимнастике проходят в Карелии

17:21

Ферму в Карелии, где нашли останки животных, проверит Следком России

17:01

Администрация Петрозаводска заявила о снижении жалоб на коммунальные службы

16:01

Автобус съехал в кювет на трассе в Карелии

15:31

«Человек-легенда!» Экс-министр образования Карелии Галина Разбивная отмечает юбилей

15:01

В России проиндексируют более 40 пособий и компенсаций

14:21

Режим повышенной готовности ввели в Суоярвском округе

13:31

Более 90 детей пострадали в ДТП в прошлом году в Карелии

12:41

Тепло и горячая вода возвращаются в дома жителей Сегежи

12:01

Трое малышей появились на свет во время блэкаута в Сегеже

11:31

Карельские синоптики рассказали о погоде в Крещенскую ночь

11:01

Автомобиль перевернулся на крышу после ДТП в Петрозаводске

10:31

Прокуратура Сегежского округа проведёт «горячую линию» по вопросам ЖКХ

10:01

Бастрыкин взял на контроль дело о нарушении прав семьи с ребёнком-инвалидом в Карелии

09:20

Спасатели измерили толщину льда в Петрозаводской губе Онежского озера

09:00

25 свадеб сыграли в карельских тюрьмах в прошлом году

08:30

Ученые рассказали, что скрыто под льдами Антарктиды

00:06
Жители Карелии стали жертвами мошенников в первые дни наступившего года
Сегодня 09:11 Общество
Поделиться

Как в начале января, так и в преддверии праздников в полицию разных районов республики поступили заявления от местных жителей, понесших денежные потери из-за обмана.

фото: © Столица на Онего

В МВД Карелии рассказали о схемах, с которыми столкнулись потерпевшие.

Встречающаяся достаточно редко уловка мошенников настигла 37-летнего гражданина, обратившегося в полицию Петрозаводска. После того, как мужчина сдал свой автомобиль в автосервис, с ним связался мастер и сообщил, что для починки требуются дополнительные детали общей стоимостью 55 500 рублей. Нужную сумму заявитель перечислил по указанному номеру телефона. Однако позже выяснилось, что новые детали вовсе не требовались, а звонивший оказался аферистом — к автосервису он не имел никакого отношения. Возбуждено уголовное дело.

В чат-боте мессенджера 62-летнему жителю столицы республики написал неизвестный и предложил заработать на инвестициях. Гражданин согласился и стал действовать, руководствуясь чужими указаниями. Местный житель перевёл на сторонние счета 132 000 рублей, но обещанной прибыли это не принесло. По данному факту также возбуждено уголовное дело о мошенничестве, совершённом с причинением значительного ущерба гражданину.

Намного больше потеряли две ровесницы из Кондопоги, обратившиеся в местную полицию в канун Нового года.

Обманутая по аналогичной схеме с инвестициями 54-летняя заявительница несколько месяцев переводила деньги на неизвестные счета. Для вывода прибыли наставники-инвесторы убедили женщину в необходимости воспользоваться счетами человека, не причастного к бирже. Она обратилась к своей знакомой за помощью. Получив доступ к её личным кабинетам банков, гражданка, действуя под чужим руководством, перевела на неустановленные счета деньги знакомой — 735 000 рублей. Но это не помогло получить ненастоящий заработок. К моменту, когда кондопожанка всё-таки осознала, что фондовая биржа — подделка аферистов, она успела отдать им крупную сумму. Общий ущерб составил без малого 1 157 000 рублей. Проводится проверка.

Под другим предлогом был обманут 19-летний житель посёлка Лоухи. В мессенджере неизвестный предложил ему скидку 70% для закупки товаров на маркетплейсе. Затем неустановленные лица, используя различные уловки, в ходе общения с юношей убедили его оформить кредит в одном из банков и перевести заёмные средства на указанные счета. Мошенники обманным путём выманили у молодого человека 500 000 рублей. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве, совершённом в крупном размере.

Полиция Карелии предупреждает: злоумышленники могут представиться кем угодно, но главная их цель — хищение денежных средств. Не доверяйте неустановленным лицам. Всегда сохраняйте бдительность и проверяйте информацию.

Ранее мы рассказывали, что полиция вычислила мошенника, который обманул жителя Карелии.

Обсудить (0) в ленту
Уголовное дело возбудили после истории с подвозом школьника в деревне Виданы
Сегодня, 13:46 Общество
Двухэтажный дом полностью сгорел в Муезерском районе
Сегодня, 13:01 Происшествия
Ситуацию с теплоснабжением на Кукковке держат на контроле городские власти
Сегодня, 12:20 Политика
Без тепла на Кукковке остались жители 210 домов и воспитанники Кадетского училища
Сегодня, 11:48 Политика
Выберите категорию
В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.
Подписывайтесь на наш Дзен!
Подписаться

Сайт stolicaonego.ru использует метрические программы веб-аналитики Яндекс.Метрика и Liveinternet.

Продолжая работу с сайтом stolicaonego.ru, вы подтверждаете использование cookies вашего браузера с целью улучшить сервис, также соглашаетесь с документами:
Политика конфиденциальности и Пользовательское соглашение