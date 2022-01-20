890x80
Реклама
Что люк открытый нам готовит
Сегодня 10:05
Масштабная вырубка леса прошла на Старой Кукковке в Петрозаводске (ФОТО) 21
20.01.2022 13:28

Жители Карелии страдают от воровства канализационных люков

Новости. Общество
10:48, 21 Января 2022
фото: © ПКС-Водоканал

Новости партнеров

В республике было зафиксировано несколько краж люков, на преступление шли как подростки, так и зрелые люди.

По данным ГК «Российские коммунальные системы», в 2018–2020 годах зафиксировано 169 случаев падения в открытые люки людей и автомобилей, из-за чего погибли 24 человека. Сейчас ведется разговор о том, чтобы ужесточить закон за кражу канализационных люков в России.

В Карелии было зафиксировано несколько краж — самая резонансная произошла в конце позапрошлого года в Петрозаводске, где автомобиль, на котором воры выехали за крышками люков, провалился колесом в открытый люк и застрял. «Преступление века» было зафиксировано видеокамерами, ролик стал быстро набирать просмотры, а в СМИ появились заголовки вроде: «Россияне украли крышку люка и провалились в него».

Только в 2021 году два жителя Петрозаводска провалились в открытые люки. Происшествия закончились травмами пострадавших.

Подробнее о проблеме воровства канализационных люков в Карелии читайте в статье.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2022-01-21 13:00:34
Создателя "Катюши" расстреляли в стране Советов, а вы с люками справиться не можете. :)
Топор
2022-01-21 12:50:55
Наша "Гана" погрязла в коррупции и воровстве на всех уровнях, нищета народа и сверх богатства кучки расхитителей бывшего советского достояния,привели страну к полной деградации....
Молодёжь мечтает уехать из этой "помойки" за рубеж, старшему поколению,создавшему все эти, теперь уже разворованные богатства, остаётся нищенствовать на мизерную пенсию и слушать очередные обещалки бездарей...так как то видится будущее богатой России...
View from the outside
2022-01-21 12:48:54
Соответствующим структурам надо, наверное, поактивнее проверять пункты приёма цветного и черного металла. Помнится, как при рейде ст. участкового было раскрыто сразу несколько подобных краж. "Удачно заехав" на территорию приёмного пункта, он обнаружил пару радиаторов от тепловозов, комплект алюминиевой столовой посуды на целую воинскую часть, и много чего интересного. Например, токарь с завода всю смену вытачивал деталь из нержавейки, а после окончания работы принёс сдавать её в металлолом! Нет смысла ожидать проявления совести, как у приёмщиков металлолома, так и у тех, кто сдаёт его, совершив кражу. Только жёсткий контроль и ещё более жёсткие меры наказания!
Беня
2022-01-21 12:36:36
Надо дрючить скупщиков лома, их спрос порождает предложения среди алкашей :)
кир
2022-01-21 12:19:30
А вы хотите в еуропу. :)
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
14.01.2022, 17:00
Второй раз не простили
18.01.2022, 13:09
Экс-глава Петрозаводска Ирина Мирошник вышла на новую работу
15.01.2022, 20:30
Появилась новая схема обмана через «Госуслуги»
14.01.2022, 17:33
Начальник отдела прокуратуры Карелии Дмитрий Рачков ушел в отставку после того, как отказался от медосвидетельствования
14.01.2022, 20:27
Пассажирский автобус сгорел в центре Петрозаводска (ФОТО и ВИДЕО)
19.01.2022, 06:40
Переболевший коронавирусом ребенок умер в Карелии

Аналитика

Сегодня 10:05
Обществоведение
Что люк открытый нам готовит
Если попробовать составить портрет среднестатистического похитителя люков в Карелии, то это... не получится. Воруют люки в наших краях и стар, и млад. Увы.
Клиники на Чайкиной: что делать, когда болят суставы
Сегодня 09:02
Как изменились социальные выплаты жителям Карелии с 1 января 1
20.01.2022 10:47
В парламенте Карелии вернулись к поправкам в Конституцию 1
19.01.2022 12:03
«Я только маленький винтик в этом» 40
17.01.2022 17:07
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 10:12
Личное мнение
Во славу Отечества?
Отсутствие прозрачности и гласности породило недоверие к организаторам литературного конкурса главы Карелии «Во славу Отечества» и его итогам, считает представитель Союза российских писателей Надежда Васильева.
Михаил Охлопков: «В ближайшие два месяца ковидом переболеет большинство россиян, включая привитых» 4
20.01.2022 09:13
Сохранить Курган для всех горожан 28
18.01.2022 14:46
архив чтиво

Медиа

Видеоверсия интервью с мэром Петрозаводска Владимиром Любарским
28.12.2021 18:37
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»