Жители Карелии страдают от воровства канализационных люков

В республике было зафиксировано несколько краж люков, на преступление шли как подростки, так и зрелые люди.

По данным ГК «Российские коммунальные системы», в 2018–2020 годах зафиксировано 169 случаев падения в открытые люки людей и автомобилей, из-за чего погибли 24 человека. Сейчас ведется разговор о том, чтобы ужесточить закон за кражу канализационных люков в России.

В Карелии было зафиксировано несколько краж — самая резонансная произошла в конце позапрошлого года в Петрозаводске, где автомобиль, на котором воры выехали за крышками люков, провалился колесом в открытый люк и застрял. «Преступление века» было зафиксировано видеокамерами, ролик стал быстро набирать просмотры, а в СМИ появились заголовки вроде: «Россияне украли крышку люка и провалились в него».

Только в 2021 году два жителя Петрозаводска провалились в открытые люки. Происшествия закончились травмами пострадавших.

Подробнее о проблеме воровства канализационных люков в Карелии читайте в статье.