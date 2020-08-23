Жители Карелии теперь смогут задавать проблемные вопросы через приложение

С 24 августа начинает работу портал "Народный Контроль. Карелия", сообщили в Миннаце Карелии.

Сегодня платформа доступна всем жителям республики не только через браузер. Также Система работает в мобильной версии Apple store и Google play. Внедрение цифровой платформы поможет решать важные и актуальные для жителей вопросы по принципу "единого окна". Это проблемные вопросы благоустройства, ЖКХ, здравоохранения, образования, качества предоставляемых услуг. Кроме того, это инструмент по созданию общественных голосований за реализацию республиканских проектов и возможность предложить свою инициативу на общественное голосование.

Все неравнодушные граждане могут направлять свои запросы на портал системы. Для этого необходимо пройти регистрацию через Госуслуги, от анонимных пользователей портал "Народный Контроль. Карелия" обращения не принимает.

Поступающие обращения будут направляться в зависимости от тематики и характера обращения в региональные министерства или в администрации муниципалитетов для принятия решений.