Жители Карелии требуют от Парфенчикова запретить въезд в республику цирков и зоопарков

Петиция в адрес главы Карелии Артура Парфенчикова с требованием запретить передвижные цирки, зоопарки и дельфинарии за сутки собрала более 400 подписей.

После нападения медведя на дрессировщика в передвижном цирке в Олонце, общественность решила запретить цирки и дельфинарии. Петиция, адресованная Артуру Парфенчикову, появилась на сайте на change.org.

"Уже более полусотни государств в мире полностью или частично запрещают использовать в индустрии развлечений животных. Причин тому множество: жестокость методов дрессировки, невозможность создать подобающие условия содержания и высокая смертность при перевозке, короткий срок жизни "артистов", пагубное влияние таких зрелищ на психику подрастающего поколения. Далеко ходить не надо, примером тому может служить ужасающий случай в передвижном цирке, буквально на днях произошедший в Олонце, когда медведь напал на дрессировщика на глазах у зрителей, в числе которых были многочисленные дети", - пишут авторы петиции.

Они просят главу Карелии на законодательном уровне поддержать общемировую тенденцию и запретить въезд на территорию республики любых передвижных цирков, зоопарков, дельфинариев.

До нового года организаторы ожидают набрать 10 тысяч подписей в Интернете и среди жителей Карелии.

"Вся программа включает в себя 6 шагов: Подписать петицию; стать партнером; стать волонтером; публикация новостей под хештегом #ЦиркУехал; отправить инициативу на имя главы РК; и финальный шаг — получить законодательный запрет. Поддержите проект о запрете передвижных цирков, дельфинариев и зоопарков на территории Карелии", - пишут авторы петиции в паблике "Цирк Уехал. Запретим цирк с животными в Карелии".

Напомним, ЧП в цирке "Шапито" произошло 23 октября в Олонце во время представления, когда огромный медведь напал на дрессировщика. Отогнать зверя удалось только после применения силы. По словам представителей цирка, артист не получил травм, зрители не пострадали.