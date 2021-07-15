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Жители Карелии, укравшие 24 километра кабеля, заплатят за преступление

Новости. Общество
12:50, 16 Июля 2021
фото: © pixabay.com

Суд удовлетворил иск о возмещении материального ущерба с фигурантов уголовного дела, оставивших поселок без связи, сообщили в прокуратуре Карелии.

Четыре фигуранта уголовного дела, осужденные за кражу кабеля воздушных линий, вынуждены будут заплатить компенсацию потерпевшим.

Ранее Пряжинский районный суд установил, что в мае 2020 года злоумышленники по предварительному сговору похитили не менее 24 километров кабеля воздушных линий. Поселок Кинелахта, включая местный магазин, почту и участковое лесничество, остался без связи.

Ущерб ПАО «Ростелеком» в результате преступления составил более 300 тысяч рублей. Прокурор района обратился в суд с иском о возмещении этого ущерба с виновных.

Исковое заявление прокурора районный суд удовлетворил в полном объеме.

Решение суда в законную силу не вступило.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2021-07-16 12:56:04
А чего так долго и руки им ещё не отрубили?
бюджет
2021-07-16 13:15:32
кир, а кто лимоны и ярды тырит ЧТО надо отрубать?
Гость
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