Жители Карелии, укравшие 24 километра кабеля, заплатят за преступление

Суд удовлетворил иск о возмещении материального ущерба с фигурантов уголовного дела, оставивших поселок без связи, сообщили в прокуратуре Карелии.

Четыре фигуранта уголовного дела, осужденные за кражу кабеля воздушных линий, вынуждены будут заплатить компенсацию потерпевшим.

Ранее Пряжинский районный суд установил, что в мае 2020 года злоумышленники по предварительному сговору похитили не менее 24 километров кабеля воздушных линий. Поселок Кинелахта, включая местный магазин, почту и участковое лесничество, остался без связи.

Ущерб ПАО «Ростелеком» в результате преступления составил более 300 тысяч рублей. Прокурор района обратился в суд с иском о возмещении этого ущерба с виновных.

Исковое заявление прокурора районный суд удовлетворил в полном объеме.

Решение суда в законную силу не вступило.