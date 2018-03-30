Жители Карелии ускоренными темпами уезжают из республики

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Темпы сокращения населения Карелии из-за отъезда жителей в другие регионы и страны выросли в 2018 году.
Такие данные о миграции населения за январь-февраль текущего года приводит Карелиястат.
За этот период из Карелии уехало 3,2 тысячи человек, а прибыло – 3 тысячи.
Подробности – на "Вестях Карелии".
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