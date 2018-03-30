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Новости. Общество
10:06, 30 Марта 2018

Жители Карелии ускоренными темпами уезжают из республики

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Темпы сокращения населения Карелии из-за отъезда жителей в другие регионы и страны выросли в 2018 году.

 

Такие данные о миграции населения за январь-февраль текущего года приводит Карелиястат.

За этот период из Карелии уехало 3,2 тысячи человек, а прибыло – 3 тысячи.

Подробности – на "Вестях Карелии".

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Комментарии

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Zim
2018-03-30 11:17:55
А только ли из республики? А может и из страны? С чего это вдруг народ уезжает? Не готов к самопожертвованию? Почему патриотическое воспитание не срабатывает?
YellowSubmarine
2018-03-30 11:40:41
Ув. Zim, см. комментарий кира.
Те, кто руководит "патриотическим воспитанием", так же в этом направлении ничего не смыслят.
кир
2018-03-30 10:32:40
Прибывают пассионарии. У них там ещё хуже. У нас сносно, только наши не хотят работать на непрестижных работах. А ничего делать не умеют, кроме "неси больше, кидай дальше". Самый большой вредитель - это ПетрГУ. Огромное число ненужных людей готовят по методикам 60-х годов прошлого века. Самое печальное то, что рабоче-крестьянские кадры того времени с партийными билетами не знали как управлять учебой и наукой. Не знают они , что делать сейчас.
User
2018-03-30 10:45:03
кир, чем больше таких приезжает, тем быстрее республика движется в развитии к "как у них там". А ведь совсем рядом "загнивающий запад". Могла бы развиваться в противоположном направлении.
Гость
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