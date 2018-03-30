Жители Карелии ускоренными темпами уезжают из республики

Темпы сокращения населения Карелии из-за отъезда жителей в другие регионы и страны выросли в 2018 году.

Такие данные о миграции населения за январь-февраль текущего года приводит Карелиястат.

За этот период из Карелии уехало 3,2 тысячи человек, а прибыло – 3 тысячи.

Подробности – на "Вестях Карелии".