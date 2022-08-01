Два браконьера в Карелии порыбачили на 200 тысяч рублей

За незаконный улов жителям Беломорского района грозит до 2 лет лишения свободы.

В Беломорском районе были возбуждены уголовные дела по факту незаконной добычи водных ресурсов. Информация об этом появилась в паблике «„Беломорская трибуна“ — наша газета».

Жители района незаконно вылавливали горбушу в реке Выг, несмотря на то что добыча этой рыбы в реке полностью запрещена, так как акватория Выга является местом нереста лососевых рыб. Как уточнили в полиции, общий ущерб, нанесенный окружающей среде и Российской Федерации в результате преступных действий, составил 192 тысячи рублей.

Подозреваемые в полностью возместили ущерб.

За это преступление фигурантам может грозить штраф до полумиллиона рублей, либо лишение свободы на срок до 2 лет.