Жители Карелии вернули 9 миллионов рублей, потраченные на фитнес и спорт

Налогоплательщики республики вернули часть своих расходов за прошлый год на спортивно-оздоровительные услуги, предъявив уже порядка девяти миллионов рублей расходов по «спортивному вычету».

Получить налоговый вычет по расходам, произведенным в 2022 году, жители республики могут за оплату занятий в тренажерном зале, занятия фитнесом и другие физкультурно-оздоровительные мероприятия. Вычет социальный. Его можно получить не только на себя, но и своих несовершеннолетних детей.

Как отметили в Федеральной налоговой службе Карелии, и сами физкультурно-оздоровительные услуги, и организации (индивидуальные предприниматели), оказывающие их, должны быть включенными в соответствующий перечень, утверждаемый Правительством Российской Федерации.

Возврату подлежат 13% от суммы, потраченной на спортивно-оздоровительные услуги. Максимальная сумма годовых затрат на физкультуру и спорт, с которых можно получить налоговый вычет, составляет 120 тысяч рублей в год. Причем этот вычет предоставляется не отдельно, а вместе с другими социальными вычетами (на лечение, обучение самого налогоплательщика и др.).

«Всего на данный момент в налоговые органы направлено 715 деклараций», — уточнили в ведомстве.