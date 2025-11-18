Жители Карелии вернули в банки более 800 тысяч рублей мелочью

Общий вес принесённых гражданами монет составил 900 кг.
Во время всероссийской акции «Монетная неделя», проводившейся в конце сентября, жители Карелии вернули в денежный оборот более 210 тысяч монет разных номиналов на сумму 827 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе Банка России.
— Лидерами обмена в регионе стали десятирублёвые монеты (58 тыс. штук), а среди монет мелкого номинала — десятикопеечные (более 31 тыс. штук). Меньше всего в кошельках и копилках жителей Карелии осело пятикопеечных монет — в ходе акции обменяли чуть больше 7 тыс. монет этого номинала, — рассказали в учреждении.
Общий вес принесённой гражданами мелочи достиг 900 килограммов. Жители региона могли зачислить металлические деньги себе на счёт без ограничения по сумме и без комиссии или обменять их на банкноты.
— Акция завершилась, но некоторые банки и сейчас продолжают принимать монеты для зачисления на счёт без комиссии и без ограничения. Для этого надо обратиться в тот банк, клиентом которого вы уже являетесь. Адреса офисов можно найти на сайте монетнаянеделя.рф. Стоит помнить, что это не единственный способ использовать накопившуюся мелочь. Монетами можно оплатить, например, небольшие покупки — магазины обязаны принимать как банкноты, так и монеты любого номинала, — отметил руководитель операционно-кассового центра Северо-Западного ГУ Банка России Алексей Гусаров.
Напомним, до 28 ноября жителей Карелии приглашают принять участие в опросе Банка России об уровне безопасности финансовых услуг.