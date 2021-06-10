Жители Карелии, вернувшиеся из-за границы, оштрафованы на 2 млн рублей из-за отсутствия ПЦР-тестов

Роспотребнадзор наказал 406 жителей республики, вернувшихся из-за границы и не сделавших тесты на коронавирус.

На заседании оперативного штаба правительства Карелии по борьбе с коронавирусом обсудили сложившуюся ситуацию, в том числе с приезжающими из-за рубежа. В соответствии с федеральными правилами граждане, уезжающие за границу, по возвращении должны дважды пройти тестирование на коронавирус и загрузить результаты ПЦР-теста на сайте госуслуг. Контроль за своевременным размещением результатов обследования осуществляет Роспотребнадзор. Установлено, что 406 жителей республики, вернувшихся из-за границы, не предоставили требующуюся информацию. Общая сумма наложенных за такое нарушение штрафов составила 1 миллион 747 тысяч рублей, сообщается на сайте правительства.

Ранее главный санитарный врач Карелии заявила о росте заболеваемости коронавирусом среди детей.