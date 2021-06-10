Реклама на сайте
Прислать новость
В Карелии автоинспекторы остановили водителя грузовика со скрытым госномером (ФОТОФАКТ) 1
10.06.2021 16:50
Таксисты ездили по Петрозаводску с непристегнутыми ремнями и разговаривали по телефону 1
10.06.2021 18:20
Лиса гуляет рядом с домами жителей села в Карелии (ФОТО) 7
10.06.2021 18:00

Жители Карелии, вернувшиеся из-за границы, оштрафованы на 2 млн рублей из-за отсутствия ПЦР-тестов

Новости. Общество
16:30, 11 Июня 2021
фото: © Столица на Онего

Роспотребнадзор наказал 406 жителей республики, вернувшихся из-за границы и не сделавших тесты на коронавирус.

На заседании оперативного штаба правительства Карелии по борьбе с коронавирусом обсудили сложившуюся ситуацию, в том числе с приезжающими из-за рубежа. В соответствии с федеральными правилами граждане, уезжающие за границу, по возвращении должны дважды пройти тестирование на коронавирус и загрузить результаты ПЦР-теста на сайте госуслуг. Контроль за своевременным размещением результатов обследования осуществляет Роспотребнадзор. Установлено, что 406 жителей республики, вернувшихся из-за границы, не предоставили требующуюся информацию. Общая сумма наложенных за такое нарушение штрафов составила 1 миллион 747 тысяч рублей, сообщается на сайте правительства.

Ранее главный санитарный врач Карелии заявила о росте заболеваемости коронавирусом среди детей.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
06.06.2021, 14:03
Скандальное кафе «Мангал» закрылось в Петрозаводске
04.06.2021, 12:05
В Петрозаводске собирают деньги на похороны бодибилдера
04.06.2021, 15:48
Владимир Любарский протаранил самокатом байкеров на набережной Петрозаводска
04.06.2021, 10:13
Известный бодибилдер Карелии умер в тренажерном зале
10.06.2021, 15:49
Глава Карелии рассказал о своей гордости за дочь
09.06.2021, 18:20
Жители отдаленного района Петрозаводска останутся в четверг без света

Аналитика

10.06.2021 16:35
Капитал
«Неизвестные люди открыли краны» 2
Россельхознадзор намерен выяснить, что за «дрянь» завезли в Заонежье под видом «рыбного гидролизата» из Мурманской области.
Воспитательница и древние артефакты 3
09.06.2021 15:10
Клиники на Чайкиной. Удалить все лишнее без боли и следа!
08.06.2021 16:40
В технопарке «Южная промзона» начнут полировать уникально тонкие слябы
08.06.2021 16:30
«Мы пользуемся лишь тем, что наросло само» 3
08.06.2021 11:37
Вся аналитика

Чтиво

08.06.2021 12:00
Без политики
Клиники на Чайкиной. Осторожно, лето: как пережить травму, не испортив отдых
В летние погожие дни растёт физическая активность, а вместе с ней и риск травматизма.
«Порядок с чистого листа» 12
21.05.2021 12:20
Как выполнить благоустройство парка или детской площадки за счет федерального бюджета
20.05.2021 11:41
архив чтиво

Медиа

Инаугурация Владимира Любарского
14.05.2021 11:32
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»