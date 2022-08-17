Жители Карелии возмущены, что неизвестные перекрыли шлагбаумом и валунами проезд к двум пляжам (ВИДЕО)

В соцсети жители Карелии пожаловались, что неизвестные перекрыли подъезд к двум общественным пляжам в Пряжинском районе.

В паблике "Подслушано в Петрозаводске" опубликован пост о том, что в Шотозеро кто-то позволил себе закрыть подъезд к двум общественным пляжам, поставив шлагбаум, вкопав по периметру стальные штыри так, чтобы при попытке объехать, люди повреждали себе машины, и навалили огромных валунов.

"Всю жизнь там отдыхали и свободно проезжали к пляжу. Призываю общественность отреагировать на это и проверить данный факт на законность", - написал автор видео, столкнувшийся с проблемой доступного отдыха на пляже в Пряжинском районе.