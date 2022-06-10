Жители Карелии возмущены джиперами, которые устроили заезды на земле памятника природы (ФОТО)

Водители внедорожников проложили путь по территории Уксинской озовой гряды, которая является памятником природы регионального значения.

Участники фестиваля «Ладога Трофи» проложили путь своих внедорожников по Уксинской озовой гряде. Действия джиперов вызвали возмущение жителей Карелии.

«Внедорожники разных калибров штурмуют памятник природы регионального значения — выворачивают деревья, камни, месят в кашу мхи и лишайники», — охарактеризовала происходящее Татьяна Григорьева в паблике «Краеведческий клуб „Оберег“. Карелия».

По оценке автора, автомобилисты могли нанести вреди данной территории.

«Неужели ради собственного удовольствия вы готовы разворотить все вокруг? После моего приезда машины быстро рассосались, оставив после себя уродскую колею, развороченные камни и поваленные деревья. Эта история уже была много лет назад. Тогда лесхоз насчитал ущерб на миллионы, но дальше бумаг дело не пошло. Я не сильно верю в торжество правосудия, но очень хочу достучаться до организаторов этого скотства», — заявила она.

Как указано на сайте информационно-аналитической системы «Особо охраняемые природные территории России», «Уксинская озовая гряда» — памятник природы регионального значения, расположенный в Питкярантском районе.

«„Уксинская озовая гряда“ является классическим объектом для изучения истории развития Земли. В береговых обнажениях и в скальных уступах расположены выходы вулканогенных образований суйсарского вулканического комплекса возрастом около 2 млрд лет. Скальные выходы образованы продуктами извержения: застывшими лавовыми потоками», — сообщается на сайте.