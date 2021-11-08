Жители Карелии возмущены костюмированной фотосессией на кладбище в Сортавале

В Сортавале местные жители возмущены действиями людей, которые устроили фотосессию на кладбище.

Жители Сортавалы возмущены действиями группы молодых людей, которые устроили фотосессию в костюмах на территории местного финского кладбища.

«Как вы считаете, это нормально? По-моему, у этой молодежи не все в порядке с головой», — заявил автор поста в паблике «Подслушано в Сортавала».

Фотосессия опубликована в инстаграме пользователя «yanaperovskaya».

«Не устану любоваться. И да, было весело: темнеет, прохладно, ооооочень красивое старинное финское кладбище, карельский бальзам, мох, садящиеся камеры, копы и пожарные, которых вызвали бдительные жители города (это потому что мы такие горячие?, — спрашиваю я)», — говорится в описании к серии фото.