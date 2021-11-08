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Жители Карелии возмущены костюмированной фотосессией на кладбище в Сортавале

Новости. Общество
07:25, 08 Ноября 2021
фото: instagram.com / yanaperovskaya

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В Сортавале местные жители возмущены действиями людей, которые устроили фотосессию на кладбище.

Жители Сортавалы возмущены действиями группы молодых людей, которые устроили фотосессию в костюмах на территории местного финского кладбища. 

«Как вы считаете, это нормально? По-моему, у этой молодежи не все в порядке с головой», — заявил автор поста в паблике «Подслушано в Сортавала».

Фотосессия опубликована в инстаграме пользователя «yanaperovskaya».

«Не устану любоваться. И да, было весело: темнеет, прохладно, ооооочень красивое старинное финское кладбище, карельский бальзам, мох, садящиеся камеры, копы и пожарные, которых вызвали бдительные жители города (это потому что мы такие горячие?, — спрашиваю я)», — говорится в описании к серии фото.

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Комментарии

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Эно
2021-11-08 11:25:39
продолжайте дальше смотреть ТВ, ютуб, читать Акунина, Солженицына, Зильбертруда, Фукса... Ходите на читки в агрекалчу, результат уже на лицо
Депрол
2021-11-08 11:01:08
А что возмущаться - это "Ваша плоть от плоти". Вы их "вырастили и воспитали"... А, вообще - если "наширяться", то и не такое можно утроить! Все мы знаем, что Сортавала - это центр по наркоте...
КИР
2021-11-08 10:58:36
Передрали с Запада, подражатели. :)
Гость
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