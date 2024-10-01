Жители Карелии возмущены решением о сносе лесных изб

Лесные избы всегда служили подспорьем для рыбаков и лесников, но депутат карельского парламента Андрей Монастыршин считает иначе и называет это самовольными постройками, которые должны быть снесены.

В паблике «Петрозаводск Live» местный житель поделился возмущением по поводу планов по сносу лесных изб. В своем посте он подчеркнул, что эти избы всегда были надежным убежищем для рыбаков, охотников и всех, кто проводит время в лесу.

«За 23 года, что я хожу в море и по лесам, эти избы не раз меня выручали», — поделился он. — «Это настоящее спасение в непогоду. Очень много людей находили в них убежище, спасали свои жизни!»

Он также отметил, что в избах часто хранятся необходимые для выживания в лесу предметы: продукты долгого хранения, спички, дрова. Это не просто избушки, а символ поддержки и выручки, «надежный друг в лесу».

Автор поста задался вопросом, понимает ли депутат Андрей Монастыршин, инициировавший эту меру, значение лесных изб для местных жителей.

«Сейчас сносят избы — а что дальше? Запретят рыбу ловить удочкой?» — спрашивает он в конце.

Напомним, депутат Заксобрания Карелии Андрей Монастыршин обнаружил вблизи озера Поньгома в Кемском районе подозрительные постройки и обратился в этой связи в прокуратуру. Об этом парламентарий сообщил в своем личном профиле.

"Прокуратура совместно с МВД провели проверку и выяснили, что вблизи озера Поньгома Кемского района незаконно построены 2 избы, 2 беседки, 2 хозяйственные постройки и 2 туалета. Кемское центральное лесничество никаких разрешительных документов на строительство не выдавало. Полиция не смогла определить собственника самовольных построек. Однако отправила документы в суд. Иск предъявлен министерству природных ресурсов и экологии Карелии. Ведомство должно провести мероприятия по защите участка лесного фонда и осовобождению его от самовольных построек", - заявил Монастыршин.

Дело будет рассматривать Кемский городской суд 2 октября.