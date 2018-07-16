Жители Карелии все чаще отказываются от льготных лекарств в пользу денег

Численность граждан, реализующих право на льготное лекарственное обеспечение в рамках набора социальных услуг, неуклонно сокращается с каждым годом, сообщает Росздравнадзор.

Так, количество граждан, реализовавших право на отказ от набора социальных услуг в части лекарственного обеспечения в пользу ежемесячной денежной выплаты, в 2018 году составило 76% от общей численности граждан, включенных в федеральный регистр.

При этом, в нескольких регионах данный показатель составил более 90%. Более чем в 20 субъектах отказались от получения набора социальных услуг в пользу ежемесячной денежной выплаты от 80% до 90% граждан.