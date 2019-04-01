Жители Карелии все менее уверены в стабильности своей работы

Служба исследований HeadHunter рассчитала "«индекс самочувствия" работников в регионах Северо-Запада в I квартале текущего года и пришла к выводу о растущей неуверенности населения на рынке труда.

В СЗФО за прошедшие три месяца этот показатель снизился с -0,09 до -0,11. Жители регионов Северо-Запада отличаются более пессимистичным взглядом на сложившуюся ситуацию на рынке труда. Поиск работы по своей специальности наиболее проблематичным считают жители Северо-Западного ФО (-0,43), пишут "Вести Карелии".

Не стала исключением и наша республика.

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