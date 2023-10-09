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Жители Карелии выбирают главные достижения республики

Новости. Общество
11:35, 10 Октября 2023
фото: достижения.рф

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Отдать свой голос можно на всероссийском портале «Достижения.РФ»

Во всех регионах страны проходит масштабный проект «Достижения.РФ», который покажет, чего достигла страна в XXI веке и даст возможность каждому ознакомиться с научным, технологическим и культурным потенциалом России.

На портале «Достижения.РФ» представлены как проекты федерального уровня, так и достижения субъектов. Им посвящен отдельный раздел сайта, в котором организовано интерактивное голосование за наиболее важные, по мнению жителей каждого конкретного региона, достижения. Жители Карелии уже голосуют за достижения своей республики. На сегодняшний день лидерами голосования стали:

- Музыкальная столица (отдано 1 002 голоса),

- Музей Карельского фронта (отдано 917 голосов),

- Передвижные культурные центры (отдано 783 голоса).

Посмотреть полный список достижений и проголосовать можно по ссылке . Среди них музыкальный фестиваль Ruskeala Symphony, культурный центр в Костомукше, Национальная библиотека Карелии и другие.

Проект «Достижения.РФ» реализуется в рамках подготовки международной выставки-форума «Россия», которая откроется 4 ноября на ВДНХ.

«На выставке-форуме «Россия» для каждого региона выделен свой день. Для Республики Карелия особенным станет 21 декабря 2023 года. Посетители международной выставки смогут познакомиться с культурным наследием Карелии, традициями и обычаями коренных народов - карелов, вепсов, русских», - отметила председатель Карельской региональной общественной организации «Лига прибалтийско-финских народов» Анна Анхимова.

Напомним, что выставка-форум «Россия» реализуется в соответствии с Указом Президента России.

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