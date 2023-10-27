Реклама

Объявлен старт продаж в еще одном доме нового района «Talojarvi. Город у воды»
27.10.2023 15:15
В сети назвали два советских фильма, безумно популярных у жителей азиатской страны
27.10.2023 22:00
Контракт на организацию питания в школе №55 Петрозаводска расторгли
27.10.2023 17:22

Жители Карелии выкладывают в сети последствия аварий из-за сложной обстановки на дорогах

Новости. Происшествия
15:30, 28 Октября 2023
фото: © Скриншот с видео: паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии» / ВК

Новости партнеров

Сильный снегопад осложнил обстановку и видимость на дорогах.

Автомобилисты фиксируют последствия аварий в карельской столицы, связывая их со сложной обстановкой на дорогах, и размещают в сети.

Так, одна видеозапись появилась в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии».

В том же источнике опубликовано и другое видео.

Еще раньше в паблике также выложили видео.

В комментариях водители рассказывают, где именно и какие проблемы наблюдаются на дорогах города, предупреждая о пробках, жестком подъеме и других опасных для автомобилистов ситуациях. 

Напомним, сильный снегопад осложнил обстановку и видимость на дорогах.

 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
24.10.2023, 00:10
Как распознать абьюзера: психолог назвал признаки поведения домашнего тирана
27.10.2023, 16:00
«Заветная мечта исполнилась», - жительница Петрозаводска стала первой красавицей на конкурсе красоты
23.10.2023, 20:30
Россиянам рассказали, сколько дней продлятся новогодние каникулы
21.10.2023, 21:30
Женщину, пропавшую в лесу рядом с Карелией после встречи с медведем, нашли мертвой
25.10.2023, 18:48
Присяжные вынесли вердикт по делу о жестоком убийстве Дианы Фроловой
22.10.2023, 00:10
Врач назвала время, когда лучше всего есть пельмени

Медиа

Яркая ярмарка прошла в центре Петрозаводска
02.10.2023 10:25
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.