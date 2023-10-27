Жители Карелии выкладывают в сети последствия аварий из-за сложной обстановки на дорогах

фото: © Скриншот с видео: паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии» / ВК

Сильный снегопад осложнил обстановку и видимость на дорогах.

Автомобилисты фиксируют последствия аварий в карельской столицы, связывая их со сложной обстановкой на дорогах, и размещают в сети.

Так, одна видеозапись появилась в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии».

В том же источнике опубликовано и другое видео.

Еще раньше в паблике также выложили видео.

В комментариях водители рассказывают, где именно и какие проблемы наблюдаются на дорогах города, предупреждая о пробках, жестком подъеме и других опасных для автомобилистов ситуациях.

Напомним, сильный снегопад осложнил обстановку и видимость на дорогах.