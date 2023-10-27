Жители Карелии выкладывают в сети последствия аварий из-за сложной обстановки на дорогах

Сильный снегопад осложнил обстановку и видимость на дорогах.
Автомобилисты фиксируют последствия аварий в карельской столицы, связывая их со сложной обстановкой на дорогах, и размещают в сети.
Так, одна видеозапись появилась в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии».
В том же источнике опубликовано и другое видео.
Еще раньше в паблике также выложили видео.
В комментариях водители рассказывают, где именно и какие проблемы наблюдаются на дорогах города, предупреждая о пробках, жестком подъеме и других опасных для автомобилистов ситуациях.
Напомним, сильный снегопад осложнил обстановку и видимость на дорогах.
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