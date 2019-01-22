Жители Карелии вынесли из магазина две бутылки водки

Кража товара произошла днем 18 января из сетевого магазина в Кондопоге, сообщили в Управлении Росгвардии по Карелии.

В 15.30 двое мужчин зашли в магазин на ул. Шежемского и совершили кражу на сумму около 2 тысяч рублей. Работники магазина хватились только спустя четверть часа, когда заметили кражу на видеозаписи системы наблюдения.

Тут же была нажата тревожная кнопка. Сотрудники вневедомственной охраны отработали близлежащую территорию, опросили работников магазина. Выяснилось, что мужчин было двое, похитили они две бутылки водки, личность одного из них удалось установить.

Вся информация была передана в дежурную часть полиции, ведутся оперативно-розыскные мероприятия.