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Жители Карелии за два дня перевели неизвестным почти 2 миллиона рублей

Новости. Общество
13:58, 17 Сентября 2023
фото: © shutterstock.com / Natee Meepian

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Среди пострадавших от мошенников — студент, безработный, пенсионерка и молодые «бюджетницы».

Как сообщили в МВД Карелии, за прошедшие дни было зарегистрировано несколько случаев, когда жители Карелии под давлением неизвестных переводили деньги на незнакомые номера, якобы «спасая» свои средства. По 140 тысяч рублей таким образом лишились две работницы бюджетной сферы из Петрозаводска — 1990 и 2001 годов рождения. Студент из Петрозаводска перевел неизвестным более 700 тысяч рублей, поверив звонку якобы из Центробанка.

Пенсионерка из Петрозаводска, поверившая аферистам, взяла полумиллионный долг, а безработный из Сегежи. Поставивший на телефон программу удаленного доступа — 453 тысячи рублей.

По факту некоторых эпизодов возбуждены и расследуются уголовные дела о мошенничествах, по другим проводятся проверки. В МВД Карелии еще раз призвали граждан изучать правила безопасности и не позволять манипулировать собой.

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