Жители Карелии за полгода взяли в кредит около 30 млрд рублей

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По информации Нацбанка, в первой половине текущего года кредитные организации выдали жителям Карелии около 29 млрд рублей в виде кредитов.
За первое полугодие 2019 года кредитные организации предоставили населению республики 831 тысячу кредитов на сумму 28,8 млрд рублей.
Подробнее читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".
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