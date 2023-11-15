Жители Карелии за сутки обогатили мошенников больше чем на два миллиона рублей

Телефонные аферисты обманули шестерых человек.

В полицию Сортавальского района поступило заявление от 56-летней горожанки, у которой обманом украли 195 тысяч рублей. Женщина рассказала, что ей позвонил неизвестный, который представился сотрудником полиции. Звонивший сообщил, что со счета женщины пытаются похитить деньги. Чтобы спасти сбережения, она перевела их на другой счет, который продиктовал собеседник.

По той же схеме мошенники обманули 34-летнего гостя республики, который приехал в Петрозаводск из Пскова. Мужчине сообщили, что кто-то оформил на его имя кредит и убедили взять в банке такую же сумму — один миллион рублей. Мужчина перевел деньги на названные собеседниками счета: жителю Пскова сказали, что они зарегистрированы на него.

Аналогичным образом украли деньги у 73-летней петрозаводчанки и 57-летней жительницы Костомукши. Одна из них перевела неизвестным 400 тысяч рублей, другая – 230 тысяч рублей.

Другой способ обмана применили аферисты в отношении 82-летней жительницы столицы Карелии. У нее украли более 360 тысяч рублей под предлогом дополнительного заработка. После телефонного разговора якобы с представителем инвестиционной компании пенсионерка решила заработать. В течение двух недель она переводила деньги на разные счета - за это ей сулили большие проценты. Для этого женщина оформила на себя несколько кредитов.

А жительница Сегежского района нашла в интернете объявление о работе. Она связалась с работодателем, выяснила условия, а потом получила ссылку, пройдя по которой, ввела данные банковской карты и код из смс-сообщения. И с ее счета списали 38 тысяч рублей.

Полицейские проводят проверку по заявлениям потерпевших. По некоторым фактам были возбуждены уголовные дела, сообщили в пресс-службе МВД Карелии.