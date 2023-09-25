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Жители Карелии за сутки перевели мошенникам более 400 тысяч рублей

Новости. Общество
07:40, 27 Сентября 2023
фото: © Максим Смирнов / ТАСС

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Аферисты используют как известные способы обмана, так и новые.

Заявления об обманном хищении денег поступают в полицию  республики ежедневно, отметили в пресс-службе МВД Карелии. 

Так, в понедельник, 25 сентября, в полицию Петрозаводска с заявлением о мошенничестве обратился 66-летний горожанин. Он рассказал, что у него украли 130 тысяч рублей. Мужчина рассказал, что ему позвонил неизвестный и представился сотрудником силового ведомства. Звонивший убедил пенсионера в том, что его деньги находятся в опасности. Чтобы спасти накопления, петрозаводчанин перевел их на «безопасный» счет, который, как выяснилось позже, был  зарегистрирован не на него.

Жителя Беломорска мошенники обманули при покупке товара в интернете. Беломорчанин хотел купить двигатель для автомобиля и оставил заявку на одном из сайтов в интернете. Вскоре с ним связался менеджер и продиктовал реквизиты для перечисления денег. Житель Беломорска заплатил за товар более 100 тысяч рублей, но двигатель не получил.

Под видом работников портала госуслуг аферисты связались с жительницей Костомукши. Они сообщили женщине, что ее аккаунт не защищен, а чтобы его обезопасить, попросили назвать коды, поступившие на номер ее телефона. Когда 55-летняя женщина назвала цифры, с ее счета были украдены 145 тысяч рублей.

А в полицию Кондопоги поступило заявление от 54-летнего жителя города, которого мошенники обманули почти на 30 тысяч рублей. Мужчину привлекла реклама как будто бы известного маркетплейса, которая обещала выплату в 6 тысяч рублей. Кондопожанин прошел по ссылке, а затем ввел код, который поступил на номер его телефона. Спустя время мужчина проверил состояние своего счета и обнаружил, что он заметно уменьшился.

По заявлениям потерпевших проводятся проверки, сообщили в пресс-службе МВД Карелии.

 

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