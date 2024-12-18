Жители Карелии задались вопросом, куда делось новогоднее волшебство

В сети жители Карелии обсудили предновогоднее настроение.

В преддверии Нового года многие жители Карелии задаются вопросом: куда делось то самое волшебное ощущение праздника? В паблике «Карелия 10» опубликовали пост-размышление на эту тему.

Администрация поделилась своими наблюдениями: суета рабочих будней, бесконечные дела и заботы отнимают много сил и времени, оставляя мало места для праздничного настроения. Даже любимая работа порой становится причиной выгорания.

«Еще неизвестно, что в новом году нас ждет, в хорошее уже не верится», — пишет одна из пользовательниц в комментариях. Другой добавляет: «Нет, новогоднее настроение и радость остались далеко там…там где живы родители, бабушки, дедушки и где санки с хоккейной клюшкой стоят в коридоре…».

Многие признаются, что их волнует война. У некоторых мысли о подарках и праздничном столе вызывают больше стресса, чем радости.

Но, несмотря на все трудности, администрация паблика предлагает искать способы вернуть себе настроение. «Может, стоит найти немного времени для себя? Вспомнить, что праздники — это не только про подарки и мандарины, но и про радость, которую можно создать самим себе», — призывают она.