Россельхознадзор попросил жителей Карелии убрать молодые деревца с арендованных земель сельхозназначения

Арендаторы в Карелии запустили участки сельхозназначения, сообщили в управлении Россельхознадзора.

При плановом осмотре земельных участков в Кондопожском районе специалисты Россельхознадзора выявили нарушения земельного законодательства.

Один из участков в районе деревни Гомсельга был найден заросшим, никакой деятельности на нем не велось. На другом часть земли была вспахана, но не на всей территории. Сам участок частично зарос молодыми деревцами.

Арендаторов — местных жителей — предупредили о недопустимости нарушения требований законодательства.