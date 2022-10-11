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Что искали жители Карелии в интернете в сентябре?
11.10.2022 12:15
Лесовоз сбил женщину на пешеходном переходе в Петрозаводске (ВИДЕО)
30.10.2022 21:12
Ученые назвали самый опасный для мозга алкогольный напиток
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Новости

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Сегодня, 31 Октября 2022
В один из районов Карелии поставили медоборудование для малотравмирующих операций
Первую операцию на новой лапароскопической стойке провели в Сегежской ЦРБ, рассказал министр здравоохранения Карелии.
31.10.2022, 14:03
Карелия вошла в топ-3 регионов Северо-Запада для отдыха в санатории на ноябрьские праздники
Портал бронирования Санатории-России.рф опубликовал рейтинг российских регионов по популярности отдыха на ноябрьские праздники в этом году.
31.10.2022, 13:51
Приставы Карелии напомнили о реализации арестованного имущества на торгах
В УФССП Карелии сообщили о недвижимости и автомобиле, которое уходит с молотка в республике.
31.10.2022, 13:33
Подросток устроил ДТП на угнанном мопеде на юге Карелии
В Олонецком районе республики возбуждено уголовное дело о краже, сообщили в МВД Карелии.
31.10.2022, 13:22
В Карелии опознали останки пропавшего два года назад подростка
Отец подростка оценил работу следствия по поиску его сына.
31.10.2022, 13:20
Современную почту обещают построить в райцентре Карелии
В Лахденпохье подобрали земельный участок для строительства нового отделения почтовой связи.
31.10.2022, 13:00
В Карелии зафиксированы рекордные плюсовые температуры
В самом начале ночи в субботу, 30 октября, столбики термометров в Сортавале и Петрозаводске показали 10,5 градуса.
31.10.2022, 12:32
В Карелии растет число заявок на подключение к природному газу
Глава Минстроя республики Виктор Россыпнов рассказал о преимуществах использования природного газа.
31.10.2022, 12:28
В Петрозаводске троллейбусы в праздничные дни будут ходить реже
Троллейбусное управление предупреждает об изменении расписания из-за Дня народного единства.
31.10.2022, 12:01
Любитель пропадать на несколько дней в Петрозаводске вновь исчез
Полиция Петрозаводска разыскивает Кирилла Л. 1986 года рождения, сообщили в МВД Карелии.
31.10.2022, 12:00
Росгвардейцы спасли нетрезвого мужчину, перепугавшего персонал больницы в Петрозаводске
Тревожная кнопка сработала в воскресенье в медучреждении столицы Карелии из-за пьяного посетителя.
31.10.2022, 11:54
КАМАЗ на трассе в Карелии врезался в прицеп попавшего в аварию грузовика (ФОТО)
Сразу два ДТП с разницей в два часа произошло на одном участке трассы «Кола».
31.10.2022, 11:51
Водитель BMW насмерть сбил лошадь на юге Карелии
ДТП произошло 29 октября в Сортавальском районе Карелии.
31.10.2022, 11:48
Глава администрации Прионежского района Карелии рассказал о ремонте школ и расселении аварийного жилья
В рамках проекта «Объясняет ЦУР» на вопросы жителей республики ответил Григорий Шемет.
31.10.2022, 11:30
«Карельская Рысь» стала второй на Кубке России по тайскому боксу
Наталья Дьячкова завоевала серебро в весовой категории 60 килограммов, сообщили в Минобразования и спорта Карелии.
31.10.2022, 11:21
Проникать на территорию энергообъектов – смертельно опасно!
Карельский филиал «Россети Северо-Запад» напоминает правила безопасности вблизи энергообъектов.
31.10.2022, 11:13
Карелия вошла в десятку регионов с высоким уровнем преступности
Эксперты подготовили рейтинг регионов России по уровню преступности за сентябрь-январь 2022 года.
31.10.2022, 11:12
Олимпийский чемпион из Карелии победил на открытом Кубке Беларуси по тхэквондо
Владислав Ларин завоевал «золото» открытого Кубка Республики Беларусь по тхэквондо, сообщили в Минобразования и спорта республики.
31.10.2022, 10:56
Нетрезвый водитель КамАЗа разъезжал по Карелии
За выходные дорожная полиция Пудожского района остановила трех пьяных водителей.
31.10.2022, 10:53
Пропавший неделю назад молодой человек разыскивается в Петрозаводске (ФОТО)
Поисковики просят помочь в розыске 19-летнего горожанина.
31.10.2022, 10:49
Инспекция труда Карелии выяснила причины гибели капитана научного судна
Инспекторы сообщили, что виной всему - неудовлетворительная организация работ.
31.10.2022, 10:34
Полицейские спасли людей из горящего дома в Приладожье Карелии
За оказание помощи гражданам во время пожара поощрят автоинспекторов из Сортавальского района, сообщили в МВД Карелии.
31.10.2022, 10:33
Бутерброды и суши стали добычей злоумышленников в одном из магазинов Петрозаводска
Росгвардейцы остановили 5 попыток краж за минувшие выходные.
31.10.2022, 10:29
Сухогруз снесло сильным ветром в опору моста в соседнем с Карелией регионе (ВИДЕО)
ЧП случилось ночью в центре Санкт-Петербурга.
31.10.2022, 10:12
Пропавший в Петрозаводске пенсионер уехал на маршрутке
Появилась новая информация о пропавшем в Петрозаводске 77-летнем мужчине.
31.10.2022, 10:08
Станция переливания крови Петрозаводска изменит режим работы
Республиканская станция переливания крови предупреждает доноров об изменении режима работы из-за Дня народного единства.
31.10.2022, 10:06
На следующей неделе Прионежская сетевая компания проведет ремонты энергообъектов в 10 районах Карелии
В планах ремонты ЛЭП и подстанций, расчистка трасс линий электропередачи и технологическое присоединение к сетям компании новых потребителей.
31.10.2022, 09:58
Два автомобиля столкнулись на перекрестке в самом центре Петрозаводска (ВИДЕО)
На пересечении улиц Гоголя и Герцена две легковушки не поделили дорогу.
31.10.2022, 09:55
Пенсионерка попала в больницу после страшной аварии в Петрозаводске
Подробности ДТП на Лесном проспекте рассказали в Госавтоинспекции столицы Карелии.
31.10.2022, 09:52
Лиса прогулялась по сугробам в дачном поселке в Карелии (ФОТО)
Жители Кондопожского района встретили утром лесную гостью.
31.10.2022, 09:45
В учебных заведениях Карелии готовят 555 медиков
В этом году к работе в больницах Карелии приступили 37 целевиков, сообщил глава республики Артур Парфенчиков.
31.10.2022, 09:44
Жилой дом сгорел на юге Карелии (ФОТО)
В результате пожара пострадал человек.
31.10.2022, 09:27
Житель Карелии избил семейную пару початой бутылкой водки
В Беломорске вечеринка закончилась дракой, сообщили в МВД Карелии.
31.10.2022, 09:26
Глава Минздрава Карелии рассказал, где откроют новые ФАПы
В этом году министерство здравоохранения республики планирует приобрести еще четыре ФАПа и одну врачебную амбулаторию.
31.10.2022, 09:22
Экс-глава Роспотребнадзора Карелии Коваленко, признанный невиновным в гибели детей на Сямозере, требует 12 млн за моральный вред
Экс-глава карельского Управления Роспотребнадзора Анатолий Коваленко, признанный судом невиновным по уголовному делу о гибели 14 детей на Сямозере, просит выплатить ему 12 миллионов рублей за моральный вред.
31.10.2022, 08:40
Аэропорт Петрозаводска ищет медорганизацию, которая проверит их будущих сотрудников на наркотики
Аэропорт «Петрозаводск» объявил очередной конкурс по выбору медицинского учреждения, который будет делать химико-токсилогические экспертизы.
31.10.2022, 08:20
Появилось видео аварии, в которой лесовоз сбил женщину в Петрозаводске (ВИДЕО)
Грузовик сбил женщину, переходившую дорогу по пешеходному переходу.
31.10.2022, 07:15
Прогноз погоды на понедельник
31.10.2022, 07:05
Жители района в Петрозаводске требуют закрыть местный бар
На Древлянке местные жители создали петицию с требованием закрыть доставляющее проблемы заведение.
31.10.2022, 06:40
В Петрозаводске ищут пропавшего пенсионера (ФОТО)
Пожилой мужчина пропал 30 октября.
31.10.2022, 01:06
Ученые назвали самый опасный для мозга алкогольный напиток
В результате исследований был выявлен алкогольный напиток, наиболее опасный для здоровья мозга.
31.10.2022, 00:10
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Аналитика

Сегодня 08:30
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Экс-глава карельского Управления Роспотребнадзора Анатолий Коваленко, признанный судом невиновным по уголовному делу о гибели 14 детей на Сямозере, просит выплатить ему 12 миллионов рублей за моральный вред.
Нужна помощь — мы идем к вам!
30.10.2022 12:03
«ПКС-Водоканал» заменит коммуникации в Октябрьском районе Петрозаводска
28.10.2022 16:47
Вне зоны доступа: новые условия госконтрактов монополизируют рынок вывоза мусора
28.10.2022 15:15
Глаз да глаз нужен: как в Петрозаводске заканчивается сезон благоустройства
27.10.2022 14:55
Заходи по-дружески
26.10.2022 08:52
Миллиард на борьбу с мусором
25.10.2022 09:00
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24.10.2022 13:22
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Как стрессы влияют на болезни желудочно-кишечного тракта и что с этим делать — советы опытного врача-гастроэнтеролога из Петрозаводска в рубрике «Уроки выживания».
«Дом культуры»: уютное арт-пространство для всей семьи
14.10.2022 16:00
Этнологическая экспертиза Баренц-региона
13.10.2022 10:07
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Медиа

В Петрозаводске прошли соревнования по художественной гимнастике «Узоры Карелии-2022».
24.10.2022 15:48
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