Жители Карелии ждут почти вдвое меньшую зарплату, чем в Москве

Карелия оказалась на 57 месте по уровню зарплатных ожиданий среди всех регионов страны.

Эксперты российской платформы по поиску работы hh.ru проанализировали уровень зарплатных ожиданий соискателей в разных регионах страны в ноябре и выяснили, где наблюдаются наиболее высокие требования к уровню ежемесячного дохода.

На первом месте оказался Чукотский АО, где зарплатные ожидания в среднем в ноябре составили 92 230 тысяч рублей. В топ также вошли Москва, Сахалинская область, Ямало-Ненецкий АО, Магаданская область, Камчатский край и другие, с ожиданиями зарплат от 78 тысяч до 64 тысяч рублей.

Карелия по уровню ожидания зарплат оказалась на 57 месте по стране. Соискатели в регионе рассчитывают на зарплату в 40 175 тысяч рублей.

Самые высокие запросы в Карелии оказались у соискателей из сфер «Добыча сырья» (61 тысяча рублей), «Инсталляция и сервис» (52 641 рублей), «Строительство, недвижимость» (51 507 рублей), «Высший менеджмент» (50 500 рублей). Наименьшую зарплату ожидали соискатели в сферах: «Наука, образование» (34 835 рублей), «Домашний персонал» (35 000 рублей) и «Административный персонал» (35 867 рублей).