Жители Карелии столкнулись с проблемой работы сервиса «Почта России»

Карелия вошла в число 6 регионов с наибольшим числом жалоб на работу сервиса.

В работе сайта сервиса «Почта России» накануне, 29 июля, произошел сбой, пишет Лента.ру со ссылкой на данные портала Downdetector.su.

Карелия вошла в число регионов, откуда поступило наибольшее число звонков о проблемах. Помимо Карелии, это Москва, Санкт-Петербург, Калининград и Московская область. Всего за сутки о проблемах в работе страницы сообщили более 400 пользователей.

Позднее в компании сообщили, что все работает в штатном режиме.